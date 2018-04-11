هبوط قياسي لليرة التركية.. وعملة إيران تعاني تدهورا شديدا

المناطق - وكالات

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية متدنية جديدة مقابل الدولار واليور، فيما تحاول طهران وقف التدهور القياسي للعملة الإيرانية.

ولامست العملة التركية أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.0852 ليرة للدولار بينما هوت إلى مستوى قياسي مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 5.03 ليرة لليورو.

وهبط مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي 2.57بالمئة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.

من جانب آخر، تحركت إيران لتحديد سعر صرف عملتها مقابل الدولار، لتحظر بذلك جميع عمليات التداول غير المنظمة بعد أن وصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب الرئيس، إسحق جهانجيري، قوله إن “سعر الدولار الأميركي الرسمي سيكون 42 ألف ريال بداية من اليوم الثلاثاء.” وأضاف أن التداول بأي سعر آخر “أمر محظور وسيعتبر تهريبا”.

وجاء القرار مساء أمس الاثنين بعد ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية لمدة يومين، والذي شهد تداول الدولار مقابل 62 ألف ريال – وهو انخفاض بنسبة 18 بالمائة منذ السبت الماضي.

ينظر جزئيا لانهيار الريال على أنه ناتج عن مخاوف انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي في طهران.