شاهد.. أخصائي جلدية يصحح مفاهيم خاطئة منتشرة عن “الجرب”.. ويكشف مفاجأة !

المناطق - الرياض

صحح الدكتور سهل جلال الدين سمرقندي، بعض المعلومات والمفاهيم الخاطئة المنتشرة عن الجرب، كاشفا مفاجأة أنه ليس له علاقة بالنظافة الشخصية، لكنه يكون متواجدا بنسبة كبيرة في الأماكن المزدحمة.

وأكد “سمرقندي”، أخصائي الجلدية في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، خلال مقطع فيديو متداول، أن الشخص النظيف يمكن أن يصاب بمرض الجرب أيضا، مشيرا إلى أن الجرب لا يسبب الوفاة لكنه مزعج جدا.

ونفى وجود أكلات تقوي المناعة وتمنع الإصابة بالجرب، لافتا إلى أن بعض الأمور المتداولة حول علاج الجرب غير صحيح، موضحا أن بعض الأعراض قد تستمر لمدة شهرين.