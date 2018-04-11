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وزير الداخلية يوجه بافتتاح 10 أندية لضباط وأفراد قوى الأمن بمناطق المملكة

وزير الداخلية يوجه بافتتاح 10 أندية لضباط وأفراد قوى الأمن بمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=564739
المناطق - الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة أندية ضباط قوى الأمن بافتتاح عشرة أندية لضباط وأفراد قوى الأمن بمناطق المملكة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن اللواء مهندس إبراهيم بن ناصر الناصر، أن توجيه سمو وزير الداخلية بافتتاح الأندية يأتي امتداداً لما توليه الدولة من اهتمام وتقدير لمن خدموا هذا الوطن الغالي.

وبين أن الأندية تشمل سبعة أندية للضباط في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وأبها، وعرعر، ونجران ، وجازان، وثلاثة أندية للأفراد في الرياض، وجدة ، والدمام، مشيراً إلى أنه سيُفتتح خلال العام الجاري أربعة من أندية الضباط، بالإضافة إلى أندية نسائية لعائلات الأعضاء، ومراكز مؤتمرات وضيافة في المدن الرئيسة تلبية لبرامج وفعاليات الوزارة وقطاعاتها.

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