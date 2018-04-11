مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن سوريا

المناطق - وكالات

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن سوريا في الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم في أعقاب وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في دوما بسوريا.

وصوتت روسيا وبوليفيا ضد مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وكان مشروع القرار يدين بأقوى العبارات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما ويطالب جميع الأطراف في سوريا بتوفير حرية الوصول الآمن ودون تأخير إلى أي مواقع تعتبرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات صلة بالموضوع.

كما سعى مشروع القرار كذلك إلى إنشاء آلية أممية مستقلة للتحقيق بشأن التحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الاستخدام المبلغ عنه للأسلحة الكيميائية في دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل.

ويهدف إنشاء الآلية الجديدة إلى ملء الفراغ الذي تركه عدم تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.

وطرحت روسيا مشروع قرار آخر، ولكنه لم يحظ بعدد كاف من الأصوات لاعتماده، إذ أيد المشروع 6 أعضاء، وعارضه 7، فيما امتنع اثنان عن التصويت.