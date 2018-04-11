تعزيزات جديدة إلى “الشرعية” في الساحل الغربي

المناطق - وكالات

أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالي مدينة حيس ومنطقة الهاملي ومحيط معسكر خالد في جبهات الساحل الغربي.

وتأتي هذه التعزيزات استعدادا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على مناطق جديدة في قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي لليمن.

وتشهد جبهات الساحل ترتيبات عسكرية تشمل جميع المحاور لاستعادة مديريات جديدة لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

في حين تشهد الجبهات اشتباكات متقطعة بين الطرفين، تتركز معظمها في مديرية موزع ومحيط معسكر خالد وعلى التلال الجبلية المحاذية لمديرية حيس.