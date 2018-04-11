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صورتان للحوثي وتميم .. هكذا يكون الفارق قبل وبعد العداء مع الرياض

صورتان للحوثي وتميم .. هكذا يكون الفارق قبل وبعد العداء مع الرياض
http://almnatiq.net/?p=564748
المناطق - الرياض

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لأمير قطر تميم بن حمد، وأخرى لزعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، تظهر الفارق قبل وبعد الأزمة مع المملكة.

ويبدو في الصورتين الإرهاق والمرض الذي أصاب تميم وعبدالملك، نظير معاداتهم للمملكة، ويؤكد الكوابيس التي باتت تقض مضاجعهم وأحلامهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استغرب الناشط العراقي الدكتور “علي العراقي”، مواقف قطر وإصرارها على مواقفها العدائية، ضد الدول العربية، والاستمرار على الارتماء بأحضان إيران التي أسمتها “شريفة، مؤكدا أن المملكة عسل للصديق وحنظل للخائن.

وقال الناشط العراقي في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”: “عندما استعانت البحرين بالسعودية ضد إيران ارسلت السعودية لها درع الجزيرة، وعندما استعانت اليمن بالسعودية ضد إيران ارسلت السعودية لها عاصفة الحزم وقدمت دماء وشهداء ومساعدات ما انقطعت يوم، وعندما وقفت قطر مع إيران ضد السعودية حولتها السعودية لجزيرة.

 

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