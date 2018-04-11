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شاهد .. سرعة البديهة وقوة الحجة والرد المقنع تفتت سؤالا ملغوما لصحفية فرنسية وجهته لولي العهد

شاهد .. سرعة البديهة وقوة الحجة والرد المقنع تفتت سؤالا ملغوما لصحفية فرنسية وجهته لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=564753
المناطق - الرياض

سرعة البديهة وقوة الحجة والرد المقنع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فتت سؤالا ملغوما لصحفية فرنسية وجهته له خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ولي العهد حين سألته صحفية عن عدم حضور أسرته معه في الزيارة التي يقوم بها لباريس هذه الأيام: “في الواقع لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا بأن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم، وأنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون بحياة طبيعية جدًا بعيدًا عن الأضواء، وبعيدًا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم”.

وتابع الأمير محمد بن سلمان “أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدًا، وأيضًا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب الرئيس بالنسبة لي”.

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