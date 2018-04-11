شاهد طالبات يمنيات تنتفضن ضد الميليشيات: “لا حوثي بعد اليوم”

انتفضت طالبات إحدى المدارس بالعاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية، يرددن هتافات “لا حوثي بعد اليوم”، كأبلغ تعبير عن الرفض المجتمعي المتواصل، ضد الميليشيا في مناطق سيطرتهم التي يحكمونها بالقمع وقوة السلاح.
وتداول ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر طالبات مدرسة المنار الأساسية والثانوية، في منطقة وادي أحمد، ببني الحارث، شمال العاصمة #صنعاء، وهن يرددن في وجه الميليشيا الانقلابية، “لا حوثي بعد اليوم”، بعد أن طلبت منهن مديرة المدرسة، ومعها ابنة أحد مشرفي الميليشيا، ترديد الصرخة الحوثية في طابور الصباح.
وبحسب شهود عيان، فإن الطالبات، قمن بتنظيم مظاهرة داخل المدرسة لرفض تحويلها إلى ثكنة طائفية، من قبل الإدارة، وإلزامها الطالبات بترديد الشعارات وإحياء الفعاليات الحوثية.
وأكدوا أن الطالبات احتشدن تنديدا بما تقوم به مديرة المدرسة، من أعمال تخالف القيم التعليمية والتربوية، الأمر الذي دفعها للاحتماء في الأطقم المسلحة للميليشيا التي أحضرتها لتفريق مظاهرة الطالبات، مشيرين إلى إطلاق الميليشيا الرصاص الحي لتفريق وملاحقة الطالبات اللواتي استمررن في ترديد شعار “لاحوثي بعد اليوم”.
#فتيات_الثورة_والجمهورية اليوم في مدرسة المنار الأساسية الثانوية للبنات في وادي أحمد بني الحارث قامت مديرة المدرسة بالطلب من الطالبات بترديد شعار الصرخة في الطابور وكذلك قامت إبنة مشرف الحي بالطلب من الطالبات بضرورة ترديد الصرخة وبعد ذلك قمن الطالبات فورآ بضرب إبنة المشرف وكذلك المديرة وقمن طوالي بالإحتشاد وترديد( لا حوثي بعد اليوم) وخرجن من باب المدرسة في الشوارع مرددات لا حوثي بعد اليوم.حضرت الأطقم المسلحة وقاموا بضرب الرصاص الحي على الطالبات وملاحقتهن. وقامت الطالبات بتكسير سيارة مشرف الحي بطريقة بطولية لا مثيل لها.عاشت حرائر اليمن بنات الثورة والجمهورية#لا_حوثي_بعد_اليوم#الحوثيين_مليشيا_ارهابيه#عاشت_الثورة_والجمهورية#نورا_الجروي
Geplaatst door نورا الجروي op dinsdag 10 april 2018
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