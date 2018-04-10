أمير الجوف: على هيئة الرقابة التحقيق متابعة أداء القادة قبل الموظفين والرفع بتقرير شهري

المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة شكر بن عبدالعزيز الشمري ومساعديه ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .

واطلع سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء على سير العمل الرقابي في فرعي سكاكا ومحافظة القريات ، كما استمع سموه إلى مهام الفرع الرقابية والحالات التي يباشرها ، وأكد سموه على بذل المزيد ءفي متابعة أداء موظفي القطاع العام من حيث الحضور والانصراف بدءاً من القادة إضافة إلى متابعة نسب أداء الإدارات والرفع لسموه بذلك بصفة شهرية.

كما أكد سمو الأمير بدر بن سلطان على أن من نجاح تحقيق رؤية المملكة 2030 هو رفع أداء الإدارات الحكومية وزيادة نسب الانجاز فيها ، مع الاهتمام بتطوير الموظفين من خلال إقامة الدورات التدريبية التي يحتاجها ، متمنيا للجميع التوفيق .