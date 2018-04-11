شاهد.. ماذا قالت والدة فهد الهريفي عن اعتزاله؟

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فوجئ متابعو #برنامج_الخيمة على قناة السعودية الرياضية، أثناء استضافة اللاعب الدولي السابق #فهد_الهريفي، بمداخلة من والدته حيث تمنت له كل التوفيق، وذلك عقب إعلان إقامة مهرجان اعتزاله في 25 أبريل.

وكان الهريفي قد أعلن أن موعد مباراة اعتزاله سوف يكون يوم 25 من شهر أبريل الجاري في لقاء يجمع فريق النصر أمام فريق فالنسيا الإسباني بكامل نجومه.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تقدم 5 سيارات في مهرجان اعتزال الهريفي إلى جانب جوائز أخرى للجمهور بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة.

كما تجري حالياً مفاوضات مع لاعبين عالميين للمشاركة في حفل اعتزال الهريفي.