بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

المناطق_العلا

وقعت السعودية وفرنسا اتفاقية لتطوير منطقة العلا شمال غرب المملكة، وذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير#محمد_بن_سلمان إلى فرنسا.

فما هي العلا التي تعتبر أكبر متحف مفتوح بالمملكة؟

تختزن #العلا منطقة آثار ضخمة يعود تاريخها لآلاف السنين وترجع لقوم ثمود، و #مدائن_صالح. وقد اكتشف باحثون فيها بقايا معابد وتماثيل تعود إلى عصر اللحيانيين عام 900 قبل الميلاد، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم#مواقع_التراث_بالسعودية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشكيل هيئة ملكية لمنطقة العلا، بهدف تطويرها على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية، وما تتميز به من تراث حضاري ووطني وفرص استثمارية واقتصادية.

ويمتد الاتفاق السعودي الفرنسي لتطوير العلا لمدة 10 سنوات.

من جهته، قال المدير العام للهيئة الملكية لمنطقة العلا، عمر مدني، إنه سيكون من الممكن استقبال أوائل السياح في المنطقة خلال 3 إلى 5 سنوات، وأضاف أن المنطقة المعنية بهذا الاتفاق تمتد على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع، وتضم مواقع أثرية استثنائية.

يشار إلى أن اليونسكو كانت قد صنفت #مدائن_صالح كموقع تراث عالمي في 2008، وهو أول موقع سعودي يدرج في قائمة التراث العالمي.

والعلا تابعة للمدينة المنورة وتقع في شمال غربي المملكة على الطريق التجاري التاريخي الرابط بين شبه الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر.

وتضم مدائن صالح مقابر ضخمة، لها واجهات مزخرفة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولاً إلى القرن الأول الميلادي. ويحوي الموقع أيضاً 50 نقشاً من الحقبة السابقة للأنباط وعدداً من رسوم الكهوف.

كما يحمل موقع الحجر شهادة فريدة عن حضارة الأنباط، بمقابره الضخمة البالغ عددها 111 مقبرة، منها 94 مقبرة مزينة بالزخارف بالإضافة لآباره المائية، الأمر الذي يظهر الإنجازات المعمارية للأنباط وخبراتهم الهيدرولوجية.