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تحذير دولي لشركات الطيران من ضربة محتملة ضد سوريا

تحذير دولي لشركات الطيران من ضربة محتملة ضد سوريا
Smoke billows from buildings following a reported air strike on Douma, the main town of Syria's rebel enclave of Eastern Ghouta on March 20, 2018. / AFP PHOTO / HASAN MOHAMED
http://almnatiq.net/?p=564784
المناطق_وكالات

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكنترول)، مساء الثلاثاء، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في #سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من المكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معا خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

واشتبكت الولايات المتحدة مع #روسيا بشأن سوريا في #مجلس_الأمن الدولي الثلاثاء بشأن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، بينما تدرس #واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة لقوات النظام السوري بشأن ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام في مطلع الأسبوع.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني “ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا”. ولم تحدد المنظمة مصدر أي تهديد محتمل.

واستشهدت #يوروكونترول في تحذيرها بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي لم يتسن الحصول على نسخة منها.

وكانت وكالة “إنترفاكس” نقلت الثلاثاء، عن مصدر مطلع أن شركات الطيران، التي تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط، تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.

وقال المصدر، في حديث للوكالة الروسية: “مركز إدارة العمليات في #بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية”.

وأوضح المصدر أن “من المحتمل أن يجري خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في سوريا”، مشددا على أن هذه الإمكانية “بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني”.

وأشار المصدر المطلع إلى ضرورة تنفيذ الرحلات الجوية في المنطقة بالاطلاع على المعلومات حول التغييرات في قواعد الطيران، مبينا أن الإبلاغ وصل إلى عدد كبير من الشركات بينها أوروبية وروسية ومن منطقة رابطة الدول المستقلة.

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