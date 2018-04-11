بالفيديو.. شقيق المعتقل “خالد الدوسري” يروي تفاصيل أول زيارة لعائلته بمحبسه بالولايات المتحدة

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قال محمد الدوسري، شقيق المعتقل السعودي بالولايات المتحدة خالد الدوسري، المتهم بقضية تتعلق بالإرهاب، أن عائلته تمكنت من زيارته بمحبسه بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلته وجهًا لوجه وتواصلوا معه بالهاتف.

“الخوف”

وذكر شقيق خالد، أنهم حرصوا على رفع معنوياته وطمأنته والتأكيد على أن الجميع يفعل ما بوسعه، موضحًا أنه في المقابلة الأولى كان يظهر عليه الخوف لكنه زاره بعد ذلك بأسبوع وكان مرتاحًا أكثر.

“إنسان اجتماعي”

وأكد محمد أن شقيقه خالد معروف عنه الطيبة مع أصدقائه، وهو إنسان اجتماعي ومحب للحيوانات ولكرة القدم، ولم يكن شخصاً هجومياً أو صدامياً مع الآخرين، فيما أفاد أصدقاؤه في سكنه بأمريكا أنه كان شخصًا انطوائيًا وخجولًا ومهتمًا بدراسته.

“الخبر صادم”

وأشار في لقاء مع برنامج “ما لم تر” على قناة “mbc”، إلى أنه كان في نزهة مع أصدقائه وجاءه اتصال من خاله يخبره باعتقال أخيه في الولايات المتحدة، وكان الخبر صادمًا له، موضحًا أن الصدمة ظهرت على والديه أيضًا عند علمهما بالخبر، وكان والده غير مصدّق أن يتهم خالد بتهمة تتعلق بالإرهاب.