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“الجمارك ” تكشف عن عقوبات مشددة تصل إلى السجن للمخالفين!

“الجمارك ” تكشف عن عقوبات مشددة تصل إلى السجن للمخالفين!
http://almnatiq.net/?p=564789
المناطق_الرياض

قال “عيسى العيسى” مستشار محافظ الهيئة العامة للجمارك والمتحدث الرسمي باسمها، إنه خلال فترة تراوح بين 6 و 8 أشهر ستكون هناك عقوبات مشددة بحق المستوردين الذين تم منحهم “فسح مؤقت” لبضائعهم وقاموا بالتصرف فيها قبل ظهور نتائج تحليل العينات.
وأضاف، أنه لا يمكن حاليا منع المستوردين للبضائع المقلدة والمغشوشة من ممارسة نشاط الاستيراد ، لذلك ستكون عقوبة السجن ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي تستعد الجمارك لتطبيقها ، إضافة إلى مضاعفة العقوبات ثلاثة أضعاف.
وأشار إلى قيام بعض العمالة الوافدة الموجودة في السعودية بإعادة إنتاج بعض السلع المغشوشة والمقلدة وإدراجها في السوق السعودية، بالإضافة لاكتشاف شهادات مطابقة مزورة كإصدار صنف ماء وتغييره قبل وصوله إلى السعودية.

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