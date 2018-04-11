ما هي الأسلحة المتوقع أن تستخدمها أمريكا لضرب سوريا؟

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توقع مراقبون أن تستخدم الولايات المتحدة في ضرب سوريا الفرقاطة ذاتها التي استخدمت في الضربة السابقة في الهجوم على مطار الشعيرات أبريل العام الماضي رداً على الهجوم الكيمياوي على خان شيخون.

وتوقع المراقبون أيضا أن يتم استخدام عدد من البارجات العسكرية الأميركية والفرنسية الأخرى.

ووفقا لصحيفة Washington Examiner يرجح مراقبون استخدام سفينة ” مدمرة” تابعة للقوات الأميركية رصدت على بعد 100 كلم من ميناء طرطوس السوري حيث قاعدة بحرية روسية في الضربات المرتقبة على سوريا.

وأشارت وسائل إعلام تركية ، إلى تحليق المقاتلات الروسية 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأميركية USS DONALD COOK التي غادرت الاثنين ميناء قبرص باتجاه سوريا مشيرة إلى أن المدمرة مزودة بـ60 صاروخاً مجنحاً من نوع توماهوك.

كما تعهدت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون بالمشاركة في الرد على استخدام السلاح الكيمياوي. ويرجح مراقبون استخدام فرنسا الفرقاطة Aquitaine في البحر الأبيض المتوسط.