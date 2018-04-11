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رغم تنبيهات الدفاع المدني…متهورون يقفزون في مجرى السيل شباب من فوق الجسور!

رغم تنبيهات الدفاع المدني…متهورون يقفزون في مجرى السيل شباب من فوق الجسور!
http://almnatiq.net/?p=564796
المناطق_شاجع الدوسري

رغم كل التحذيرات التي يوجهها الدفاع المدني للجميع بالبعد عن مجاري الأودية وعدم النزول للسيول الجارفه إلا أن حب المغامره التي قد تكون مهلكه أحيانا دفعت العديد من من الشباب صغار السن بالقفز من علو إحدى الجسور ورمي انفسهم في مجرى السيل دون الاكتراث بتحذيرات الحضور خوفا عليهم من الغرق أو الإصابة جراء القفز حيث تتابع قفزهم بشكل متتالي وسط صيحات الحضور مابين محذر ومشجع وذلك في اشاره الى قلة الوعي والادراك بمخاطر السيول وجاءت هذه الحركات البهلوانيه لتضاف لمايحدث عند جريان السيول من قطع للأوديه بالسيارات رغم الصعوبه ثم التعلق وطلب النجده لغرض الشهره ولفت الانتباه كما حدث قبل فتره عندما قام البعض بعمل احتفاليات باستقبال السيل كصب القهوه أمامه وهو يجري او التغزل به شعرا وزفة السيل كما يحلو للبعض تسميته وعن هذا الجانب وهذه الظواهر الغريبه والتقليعات الجديده والمغامرات الخطيره في عدم الوعي بمخاطر السيول أكد الاخصائي الاجتماعي شاجع الدوسري أن الوعي والتوعيه والعمل بها ضروري لتجنب الأفراد كل المخاطر المحتمله وان العمل بمبادئ السلامه يشير لثقافة ووعي الفرد وان العمل عكس ذلك يدل على قلة الوعي وان اكثر مايؤثر على السلوك هو التقليد والمحاكاة لبعض الاساليب وتقليدها وان ماحدث بالمقطع من قفز من اعلى الكبري لمجرى الوادي هو بسبب تقليد بعض الشباب للاخرين والتحدي فيمابينهم وحذر الدوسري الشباب من التقليد السلبي لبعض الافعال التي قد تؤدي لمخاطر جسيمه من جهتها ‏نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى خطورة السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول والعقوم الترابية والسدود بعدد من المواقع في محافظات
المنطقة على إثر الأمطار التي هطلت مؤخراً .
ونوه المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي إلى أن غالبية هذه المواقع مصائد ومكامن خطورة حتى وأن كان الشخص يجيد السباحة نظراً لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين والأشجار الموجودة بقاع المياه التي تؤدي إلى نشوب الشخص والإمساك به ومن ثم غرقه .
ودعت المديرية المتنزهين في المناطق البرية إلى التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول واختيار الأماكن الآمنة ومراقبة الأطفال بشكل مستمر ، متمنين السلامة للجميع .

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