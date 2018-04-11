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بلدية محايل تجهز خطة للطوارئ لمواجهة هطول الأمطار بالمحافظة والمراكز التابعة لها

بلدية محايل تجهز خطة للطوارئ لمواجهة هطول الأمطار بالمحافظة والمراكز التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=564799
المناطق_محايل عسير

أنهت بلدية محافظة محايل عسير، استعداداتها بخطة طوارئ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول خلال هذه الفترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة .
وأوضح رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي جابر آل مصمع , أنه تم الانتهاء من إعداد خطة الطوارئ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة ومتابعة ما يردها من تقارير من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مؤكدا أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية لمواجهة إي أضرار أثناء هطول الأمطار عبر فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة، وذلك بكامل معداتها وكافة طاقاتها الخدمية وكوادرها البشرية لمواجهة حالات الطوارئ جراء هطول الأمطار على المحافظة والمراكز التابعة لخدماتها.حيث تم تجهيز عدد 5 شيولات كبيره
وعدد 6 بوبكاتات صغيره
واكثر من 300 عامل ومراقب ومشرف
وعدد 3 مضخات لنزح مياه الامطار
وعدد 1 وايت شفط
وعدد 3 بلدوزر
وعدد 4 بوكلين عرجا
وعدد 1 بوكلين كبير
وعدد 10 قلاب كبير 16م3
وعدد 3 سلة كهرباء
وعدد 1 ونش
وأشار آل مصمع إلى أنه وخلال هطول الأمطار مساء البارحة على المحافظة والمراكز التابعة لها لم يكن هناك أي صعوبات حيث تم التعامل معها من خلال الفرق الميدانية بكل يسر وسهولة حيث تم تنظيف مجاري السيول والأودية كما تم فتح وتنظيف لبعض الطرق في قرى مره بعدد3شيولات كما تم تنظيف مناهل التصريف من مخلفات الأمطار بشوارع المحافظة ووسط البلد من خلال 22 عاملاً بالإضافة للمشرفين ، مبيناً أن البلدية وضعت جميع مرافقها وأجهزتها في حالة استعداد تام لمواجهة أية حالات طارئة أثناء هطول الأمطار.

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