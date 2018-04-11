محافظ المجمعة يرعى اختتام الأنشطة والبرامج الإصلاحية بسجن المجمعة

المناطق_فلاج الشعيفاني

رعى محافظ محافظة المجمعه صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بحضور نائب مدير عام السجون لشئون العمليات اللواء مشعل السبيعي ومدير سجون منطقة الرياض العميد علي آل قوت ومدير شعبة سجن المجمعه العقيد بنيان العمر وعدد من مدراء ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة ، الحفل الذي أقامته شعبة سجن محافظة المجمعة بمناسبة اختتام الأنشطة والبرامج الإصلاحية وافتتاح المعرض المصاحب (إصلاح وإبداع) في صالة البهو الرئيسية بمدينة المجمعة الرياضية ويستمر المعرض لمدة 5 أيام ، وقد بدء الحفل بآيات عطرة من كتاب الله ثم كلمة مدير سجون منطقة الرياض العميد علي آل قوت شكر فيها سمو محافظ المجمعة على حضوره وتشريفه الحفل معتبراً ذلك تتويجاً لجهود منسوبي شعبة السجن ولفتتة تحفيزية لهم لبذل المزيد في المجال الإصلاحي الممنهج ، ولتحقيق مايصبو إليه الجميع من أهداف منشودة.

وأكد العميد آل قوت أن سجون منطقة الرياض بمختلف إداراتها تعمل وفق خطط استراتيجية في رعاية وتأهيل وإصلاح نزلائها مشدداً أن العملية الإصلاحية تعتبر ركيزة أساسية في عملهم اليومي. ممتناً للتوجيهات الحكيمة والكريمة التي يتلقاها بصفة مستمرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه. وفي ختام تصريحه أثنى العميد آل قوت على فريق العمل المشارك في تنظيم الحفل والمعرض ودورهم بتعريف المجتمع على مايقدم داخل الإصلاحيات من برامج نوعية وهادفة للنزلاء وكذلك التعريف بأهم مبادرات المديرية العامة للسجون من خلال استخدام بعض الوسائل وكان آخرها المبادرة التي أطلقها مدير عام السجون اللواء / محمد بن علي الأسمري وتسمى ( ثقة ) والهدف من هذه المبادرة خلق الثقة بين المؤسسة السجنية والنزيل. حيث نستهدف فيها النزلاء ممن تبقى من محكومياتهم ستة أشهر فأقل بمجموعة من البرامج التي ترسم الأبعاد الحقيقية لهذه المبادرة .

ثم فيلم وثائقي عن جهود إدارة السجن وجهود إدارات السجون في المملكة في الاصلاح والتأهيل والتدريب وابرز البرامج والدورات التي يحصل عليها السجين ويستفيد منها ثم عرض مسرحي بعنوان (رسالة الى المجتمع ) قدمها عدد من كوادر المسرح بتعليم المجمعه تخاطب وتعالج الأفكار التي يحملها الموقوف داخل السجن والتسهيلات التي تقدمها ادارات السجون للاهتمام بالسجين وتأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع