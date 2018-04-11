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بالأسماء: تعليم الطائف يعتمد المرشحين والمرشحات للتشكيلات المدرسية

بالأسماء: تعليم الطائف يعتمد المرشحين والمرشحات للتشكيلات المدرسية
http://almnatiq.net/?p=564815
المناطق_الطائف

عتمدت لجنة التشكيلات المدرسية للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أسماء المجتازين والمجتازات للاختبار التحريري للتشكيلات المدرسية والمرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية واختبار الحاسب الآلي لمجالات القيادة المدرسية – الإرشاد الطلابي – النشاط الطلابي – أمناء مصادر التعلم – الموهوبين  للعام الدراسي 1439/1440هـ وذلك بمركز قادة المدارس للبنين وبمكتب مساعدة المدير للشؤون التعليمية للبنات.

وأهابت لجنة التشكيلات المدرسية بالمرشحين والمرشحات الالتزام بالمواعيد وفق البيان  متمنية للجميع التوفيق والسداد.

وفيما يلي أسماء المرشحين على الرابط:
https://edu.moe.gov.sa/Taif/MediaCenter/News/Documents/%d8%a7%d9%94%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%86%20%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9%20%d8%a8%d9%86%d9%8a%d9%86%20%282%29.pdf

وفيما يلي أسماء المرشحات على الرابط:
https://edu.moe.gov.sa/Taif/MediaCenter/News/Documents/%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa%20%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9.pdf

 

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