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مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

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تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة الإحصاء

تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة الإحصاء
http://almnatiq.net/?p=564818
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها. وطالبت جميع الراغبين ممن  تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ويحمل مؤهل جامعي للتخصص المناسب للوظيفة التقديم من خلال الرابط التالي:(http://bit.ly/2v0GbBk).

وقالت أن الوظائف الشاغرة بمسميات : تطوير التطبيقات– مدير لنظام البريد الالكتروني– أخصائي تخطيط جودة
– محلل ضمان الجودة اول– محلل ضمان الجودة– منسق الجودة– أخصائي توثيق وتطوير الإجراءات والجودة– أخصائي قياس الجودة– Jasper report developer– أخصائي هياكل تنظيمية– أخصائي تخطيط القوى العاملة
– مدير الابتكار والتقييم الإحصائي– باحث إحصاء– أخصائي إحصاء– خبير إحصاء.

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