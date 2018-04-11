تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة الإحصاء

المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها. وطالبت جميع الراغبين ممن تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ويحمل مؤهل جامعي للتخصص المناسب للوظيفة التقديم من خلال الرابط التالي:(http://bit.ly/2v0GbBk).

وقالت أن الوظائف الشاغرة بمسميات : تطوير التطبيقات– مدير لنظام البريد الالكتروني– أخصائي تخطيط جودة

– محلل ضمان الجودة اول– محلل ضمان الجودة– منسق الجودة– أخصائي توثيق وتطوير الإجراءات والجودة– أخصائي قياس الجودة– Jasper report developer– أخصائي هياكل تنظيمية– أخصائي تخطيط القوى العاملة

– مدير الابتكار والتقييم الإحصائي– باحث إحصاء– أخصائي إحصاء– خبير إحصاء.