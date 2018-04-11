مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

أبرز المواد
“لا تعليق” … سيلفي لولي العهد وسعد الحريري وملك المغرب.. وآخر مع رئيس فرنسا في باريس

“لا تعليق” … سيلفي لولي العهد وسعد الحريري وملك المغرب.. وآخر مع رئيس فرنسا في باريس

أبرز المواد
القتل تعزيرا لمواطن فعل فاحشة الزنا بإحدى محارمه بالقوة .. وأنجبت منه سفاحا

القتل تعزيرا لمواطن فعل فاحشة الزنا بإحدى محارمه بالقوة .. وأنجبت منه سفاحا

أبرز المواد
البنوك تلزم العملاء بتسجيل “العنوان الوطني” .. بداية من هذا الموعد!

البنوك تلزم العملاء بتسجيل “العنوان الوطني” .. بداية من هذا الموعد!

أبرز المواد

الكويت تنفي انتشار الجرب بمدارسها

الكويت تنفي انتشار الجرب بمدارسها
http://almnatiq.net/?p=564820
المناطق_وكالات

نفت وزارة التربية في دولة الكويت رسميا انتشار مرض الجرب في جميع المدارس الكويتية، مؤكدة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حرصها الشديد في الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة والطالبات من أي أمراض معدية وغير معدية.

ونوهت الوزارة بأن ما أثير على وسائل الإعلام عن انتشار مرض الجرب في مدارس الكويت عار تماما عن الصحة.

وأشارت وزارة التربية أنه تم التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة بخصوص هذا الأمر، والتي أكدت بدورها عدم وجود أو تلقيها أي حالات مصابة بمرض الجرب سواء بين صفوف الطلاب والطالبات أو أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.

وحذرت وزارة التربية من الآثار السلبية الناجمة عن تداول مثل هذه النوعية من الأخبار والتي تثير الهلع والخوف بين أولياء الأمور والمعلمين والمتعلمين وكافة العاملين بالمدارس.

كما اكدت الوزارة انها تراقب بالتعاون مع وزارة الصحة معدل حدوث الامراض المعدية عن كثب باستمرار وتضع الخطط الوقائية والاجراءات الاحترازية المناسبة لها من خلال تشكيل فرق عمل لرصد اي حالات مرضية قد تشكل تهديد لصحة الطلبة والعاملين في المدارس .

روابط ذات صلة

«الفيفا» يدرس إلغاء نظام الإعارة بين الأندية

«الفيفا» يدرس إلغاء نظام الإعارة بين الأندية
كيفية التغلب على حظر تطبيقات البريد الإلكتروني

كيفية التغلب على حظر تطبيقات البريد الإلكتروني
وزير الطاقة : نعم أنا سعيد بسوق النفط

وزير الطاقة : نعم أنا سعيد بسوق النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*