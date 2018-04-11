الكويت تنفي انتشار الجرب بمدارسها

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نفت وزارة التربية في دولة الكويت رسميا انتشار مرض الجرب في جميع المدارس الكويتية، مؤكدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حرصها الشديد في الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة والطالبات من أي أمراض معدية وغير معدية.

ونوهت الوزارة بأن ما أثير على وسائل الإعلام عن انتشار مرض الجرب في مدارس الكويت عار تماما عن الصحة.

وأشارت وزارة التربية أنه تم التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة بخصوص هذا الأمر، والتي أكدت بدورها عدم وجود أو تلقيها أي حالات مصابة بمرض الجرب سواء بين صفوف الطلاب والطالبات أو أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.

وحذرت وزارة التربية من الآثار السلبية الناجمة عن تداول مثل هذه النوعية من الأخبار والتي تثير الهلع والخوف بين أولياء الأمور والمعلمين والمتعلمين وكافة العاملين بالمدارس.

كما اكدت الوزارة انها تراقب بالتعاون مع وزارة الصحة معدل حدوث الامراض المعدية عن كثب باستمرار وتضع الخطط الوقائية والاجراءات الاحترازية المناسبة لها من خلال تشكيل فرق عمل لرصد اي حالات مرضية قد تشكل تهديد لصحة الطلبة والعاملين في المدارس .