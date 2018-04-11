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غرامات مشددة على مستودعات وأحواش مخالفة بجدة
http://almnatiq.net/?p=564823
المناطق_جدة

بتوجية من صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وإشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي ومتابعة ميدانية من مدير مدني جدة العقيد دكتور طلال بن ابراهيم بديوي نفذت دوريات السلامة بالادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة وبمشاركة مندوبي امانة محافظة جدة وشركة الكهرباء حملة وقائية للكشف علي المصانع والمستودعات والورش المخالفة بمخطط حي النخيل شرق طريق الحرمين.

وكانت النتائج خلال الــ٣ ايّام الماضية الوقوف على عدد ١٢٥ موقعا حيث تم فصل التيار الكهربائي عن عدد ٧ مواقع مخالفة منها وضبط عدد ١٠٩ محضر مخالفات نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية بينما رصدت الحملة العديد من المواقع المطابقة للانظمة والتعليمات.

وقد افاد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بن ابراهيم بديوي بان هذه الحملات الميدانية تحظى بتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي محافظ جده وهي مستمرة وتشمل كافة مواقع الأنشطة المخالفة للانظمة والتعليمات.

حيث تهدف الى الحد منها والتقليل من فرص وقوع حوادث الحريق باْذن الله تعالى، وهذه الحملات مستمرة على مدار العام وفِي احياء مختارة بأنحاء المحافظة.

مهيبا بالجميع باهمية التعاون للتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات متمنيا للجميع السلامة مقدما الشكر والتقدير للجميع.

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