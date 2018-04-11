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وزير الطاقة : نعم أنا سعيد بسوق النفط

وزير الطاقة : نعم أنا سعيد بسوق النفط
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المناطق_الرياض

عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء، عن سعادته بسوق النفط في الوقت الحالي، وعندما سئل الفالح عما إذا كان سعيداً بسوق النفط حاليا رد قائلا “نعم أنا سعيد”.

وتحدث الفالح عن ذلك في نيودلهي أين يشارك في منتدى الطاقة العالمي.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.78 دولاراً للبرميل، وارتفع برنت أكثر من 3% أمس الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولاراً.

وصعدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء في ظل ترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية يوروكونترول، من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

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