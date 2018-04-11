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تفاصيل الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم

تفاصيل الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=564835
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم للعمل بالرياض.

وقالت ان الوظائف الشاغرة بالمسميات التالية: مساعد تنفيذي– أخصائي أول الأسواق والصناعات– مراجع داخلي
– مدير فعالية– مدير الإدارة المالية– أخصائي علاقات عامة وإعلام– مدير التميُّز التشغيلي– مدير إدارة تيسير التجارة
– أخصائي أول التميز التشغيلي– أخصائي أول تيسير التجارة.

وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بالدخول على الرابط أدناه للاطلاع على التفاصيل والتقديم: (http://bit.ly/2Jwxlyy)

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