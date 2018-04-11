اختناق رجل وامرأه بسبب حريق اشتعل في مطبخ منزل بقرية عويرة بالمندق

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صرح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس بانه ورد بلاغ في تمام الساعة ١:٠٩صباح هذا اليوم الاربعاء عن وجود حريق داخل منزل بقرية عويره وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه من ادارة المندق وتم دعم الموقف بفرقة من مركز دوس وعند الوصول وجد الحادث في مطبخ بالدور الثاني حيث تم اخلاء المنزل ومباشرة الحادث الذي اقتصر على حريق في الفرن الكهربائي ممانتج عنه تصاعد دخان كثيف ادى الي اختناق لرجل في العقد الثاني وامرأه تبلغ من العمر ٣٥ سنه وتم نقلهم بواسطة اسعاف الهلال الاحمر والدفاع المدني الي مستشفى المندق العام وحالتهم مستقره ولله الحمد كما تم اخراج ثلاثة اخرين وهم بصحه جيده وتم اعادة التيار وتسليم الموقع لصاحبه

مهيبا بجميع الاخوه المواطنين والمقيمين الي التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائيه وعدم زيادة الاحمال

متمنين للجميع السلامه الدائمه