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شرطة الرياض تطيح بشخص ابتز مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل

شرطة الرياض تطيح بشخص ابتز مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=564841
المناطق_الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفي إطار التعاون المشترك بين شرطة المنطقة وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ووفقاً لما ورد بشكوى مواطنة تفيد عن تعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلى ضوء المعلومات الواردة تمكنت الجهة المختصة من القبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر ) وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة التي بحوزته.
جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظامي الاجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
– والله الموفق –

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