شرطة الرياض تطيح بشخص ابتز مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفي إطار التعاون المشترك بين شرطة المنطقة وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ووفقاً لما ورد بشكوى مواطنة تفيد عن تعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلى ضوء المعلومات الواردة تمكنت الجهة المختصة من القبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر ) وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة التي بحوزته.

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظامي الاجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

– والله الموفق –