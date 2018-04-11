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كرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم يستعد بـ١٢٠ جائزة

كرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم يستعد بـ١٢٠ جائزة
http://almnatiq.net/?p=564844
المناطق_بريدة
يتطلع ملاك السيارات التراثية والكلاسيكية للفوز بـ ١٢٠ جائزة أعدتها اللجنة المنظمة للمتسابقين المشاركين في كلاسيك القصيم ٢ ، وتتنوع فروع الجوائز بين أجمل سيارة ، وأجمل عرض ، وأقوى أداء ، وأقدم موديل ، والأغلى ثمناً ، واختيار الجمهور ، وغير ذلك ، والتي تشمل فئات متعدده من السيارات والموديلات ، وستشهد هذه المنافسة مزيداً من الإثارة الإيجابية بين ملاك السيارات من المملكة ودول الخليج ، حيث تشارك دول الكويت والامارات والبحرين وعمان بعدد من السيارات التي يملكها هواة هذا الصنف من المركبات بالإضافة إلى المشاركين من مختلف مدن ومناطق المملكة ، في جو ودي يجمع أبناء المملكة والخليج ، يذكر أن المهرجان جاء ليحتوي عشاق هذه السيارات من الملاك والجمهور  تحت سقف واحد ، حيث يقام للمرة الثانية ، فيما شهدت نسخته الأولى حضوراً كبيراً ونجاحاً باهراً ساهم في تكرار التجربة بعد تطويرها بإضافة مزيداً من البرامج والفعاليات التي تستمع به الأسر والأفراد على حد سواء .

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