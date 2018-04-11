130 شركة محلية ودولية تطلق معرض البناء والتشييد.. الأحد المقبل

المناطق_منال الدوسري

يستعد المعرض السعودي الدولي العشرون للبناء والإنشاء والمعدات الثقيلة “بيلدكس 2018″ لاستقبال زواره من المهتمين والمتخصصين، الأحد المقبل 15 ابريل في مقر معارض الظهران الدولية، ” الظهران اكسبو”، مبادرة تحفيز تقنية البناء والتي تأتي من ضمن مبادرات وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) بإشراف من وزارة الإسكان.

ويعد المعرض واحداً من أهم الاحداث المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، والأكبر على مستوى المنطقة الشرقية، ويحظى سنوياً بمشاركة جهات دولية عديدة، خصوصاً تلك التي تحرص على التواجد في سوق البناء بالمنطقة، حيث يستهدف المعرض كل المهتمين بالقطاع سواء من المقبلين على بناء منازلهم أو صيانتها، أو المهتمين والمستثمرين، بالإضافة إلى المتخصصين في قطاعي البناء والمعدات من المهندسين وأصحاب الخبرات في هذا المجال، كما أن المعرض هذا العام يأتي في نسخته العشرون، كدليل على أهمية واقبال شركات القطاع الخاص على مثل هذا النوع من المعارض المتخصصة، عدد الشركات التي ستعرض منتجاتها هذا العام يتجاوز 130 عارض، منها 30 شركة تأتي بمشاركات دولية من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والجمهورية الهندية، والجمهورية الإيطالية بالإضافة إلى شركات مشاركة من جمهورية مصر العربية، وجهورية تركيا.

ويهدف المعرض إلى تقديم منصة يجتمع فيها المصنعون والموزعون لعرض مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، تشمل أدوات البناء بكل أنواعها، وأدوات الديكور، وطرق ترميم وإعادة تصاميم المنازل، وعرض أحدث المنتجات المستخدمة في البناء حديثاً، كما أن المعرض يتيح الفرصة للتواصل مع الرواد في هذه الصناعة حيث صمم ليكون المكان المثالي الذي تجتمع فيه أهم الشركات من داخل المنطقة وخارجها.

الجدير بالذكر أن المعرض منذ إطلاقة قبل عشرون عام شهد مشاركة ما يزيد عن 5000 شركة محلية ودولية، وشهد حضور أكثر من نصف مليون زائر وزائرة خلال النسخ الماضية، وتحوي النسخة العشرون لهذا العام على مشاركة عدد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاعي البناء والتشييد، بخلاف الشركات التي تحرص على التواجد في المعرض سنوياً لنشر ثقافة البناء والترويج للأساليب الهندسية العلمية الدقيقة في البناء والتشييد وكذلك النقل.