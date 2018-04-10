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بلدية الخفجي تضبط مركبة تنقل أكثر من 250 دجاجة منتهية الصلاحية

بلدية الخفجي تضبط مركبة تنقل أكثر من 250 دجاجة منتهية الصلاحية
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المناطق_سطام الفروان

ضبطت بلدية محافظة الخفجي وبالتعاون مع أمن الطرق، مؤخرا مركبة تحمل كمية دجاج مبرد منتهي الصلاحية يقدر بعدد بأكثر من (250) دجاجه، يأتي ذلك ضمن جهود بلدية محافظة الخفجي مع الجهات الأمنية من خلال حملة ( وطن بلا مخالف )، والحفاظ على سلامة وصول الغذاء بشكل آمن للمستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أنه بالتعاون المستمر بين بلدية محافظة الخفجي وأمن الطرق، تم ضبط مركبه محمله بمواد غذائية (دجاج مبرد) وضعت بمقطورة السيارة، لافتا الى أن الكمية تقدر بأكثر من (250) حبة دجاج منتهية الصلاحية كانت متجهه لبيعها على أحد المطاعم بالمحافظة .

وأكد الحميداني بأن الجولات الرقابية مستمرة لمتابعة جميع المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة بالمحافظة، مشددا بأنه سيتم تطبيق اللوائح والاشتراطات لكل من يخالف ذلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مهيبا بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات والطوارئ (940).

وشكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني على ما تقوم به دوريات أمن الطرق من متابعة واهتمام وتعاون دائم مع البلدية للمحافظة على صحة المواطن.

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