تعاون سعودي صيني في تنظيم المعارض والمؤتمرات

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أجرى مسؤولو البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يوم الاحد الماضي 8 ابريل بالرياض، مباحثات مع نظرائهم في هيئة سيتشوان للمعارض بحضور مسؤول من وزارة التجارة الصينية، وشارك من الجانب السعودي م ، طارق عبدالرحمن العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض الوطني وعدد من كبار المسؤولين في البرنامج، وخالد عبدالله الزهراني الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومحمد حمد الحسيني مستشار شركة معارض الرياض، ومحمود عوض العوضي ممثل من اللجان المشتركة في مجلس الغرف السعودية، ويعقوب إبراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة التميز التي بادرت بفتح قناة الاتصال وتنظيم الاجتماع.

وأسفر الاجتماع عن العديد من التوصيات، ومن أهمها، زيارة وفد رسمي سعودي لمعرض (WCIF) في سبتمبر 2018 لتقييم المعرض والاطلاع على فرص مشاركة المملكة عام 2020م، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة التراث الوطني وهيئة الصادرات السعودية ووزارة التجارة الاستثمار، والتواصل مع الخطوط السعودية والخطوط الصينية لبحث فرص فتح خطوط جوية مباشرة لمدينة شينجدو الصينية، واستهداف عدد من الشركات الصينية للدخول إلى صناعة الاجتماعات السعودية من خلال تعريفها بأنظمة الاستثمار الأجنبي من خلال الهيئة العامة للاستثمار، ودعوتها للمشاركة في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات 2019م، كذلك تنظيم “منتدى غرب الصين –السعودي” سنوياُ، ويكون له شعار خاص كل عام حسب الفرص الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد السعودي وفق مبادرات رؤية 2030.

وتدير”هيئة سيتشوان” للمعارض معرض غرب الصين التجاري الدولي (WCIF) الذي يقام في مدينة شينجدو، وهو ثاني أكبر معرض يقام في الصين، ويبلغ إجمالي مساحات العرض فيه (260) ألف متر مربع، وهو معرض تجاري واستهلاكي متنوع المنتجات تشارك فيه (73) دولة من بينها (5) دول عربية، ويقام المعرض خلال شهر سبتمبر مرة كل سنتين، ومدته (5) أيام، ويبلغ عدد مرتاديه نصف مليون زائر، ٢٠% منهم من خارج الصين.