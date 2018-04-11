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قيادة التحالف العربي توافق على إصدار تصريح دخول ودعم لمنظمة “البلسم” الدولية لتقديم خدماتها الطبية لمرضى القلب داخل اليمن

قيادة التحالف العربي توافق على إصدار تصريح دخول ودعم لمنظمة “البلسم” الدولية لتقديم خدماتها الطبية لمرضى القلب داخل اليمن
http://almnatiq.net/?p=564867
المناطق_واس

أصدرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تصريحاً لمنظمة “البلسم” الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب .
وجاءت الموافقة وتوفير الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المنظمة لتسهيل أعمالها داخل اليمن بناءً على حرص دول التحالف العربي بقيادة المملكة على سلامة الشعب اليمني وتوفير ما يحتاجونه من أمور علاجية ملحة.
وتأتي هذا الاستجابة الفورية في إطار الجهود المتواصلة بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضي اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية .
وتُعد منظمة البلسم الدولية إحدى المنظمات الطبية التطوعية التي يعمل فريقها الطبي منذ أكثر من 20 عاماً في عدة دول لعلاج وجراحات القلب في أقصى الظروف البيئية .
مما يذكر أن قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تعمل وبشكل متوازي في الاتجاهات السياسية والعسكرية والإنسانية كافة بما يخدم أبناء الشعب اليمني ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ، للتخفيف من المعاناة التي تسببت بها الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران وتدميرها للبنى التحتية وإلحاق الضرر في العديد من المنشآت الصحية وسلب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن عبر مختلف المنظمات الإنسانية واستخدامها في مجهودهم الحربي .
وبحسب بيان التحالف فإن الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية سيغادر إلى اليمن خلال الأيام القليلة القادمة .

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