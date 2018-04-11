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مجلس الجمعيات التعاونية يعقد لقاء تشاوري للجمعيات التعاونية بالباحة

مجلس الجمعيات التعاونية يعقد لقاء تشاوري للجمعيات التعاونية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=564914
المناطق-الباحة

وجه مجلس الجمعيات التعاونية دعوة الى الجمعيات التعاونية في الباحة سواء الجمعيات القائمة او التي تحت الإنشاء، وكذلك للأفراد الراغبين في انشاء جمعيات تعاونية جديده، لحضور اللقاء التشاوري للجمعيات التعاونية بالباحة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 شعبان 1439هـ، الساعة الرابعة عصر، بمقر معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي ببلجرشي الذي يستضيف اللقاء.
صرح بذلك الأستاذ الدكتور احمد الخازم عضو مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية وممثل منطقة الباحة في المجلس، حيث افاد بأن اللقاء سيكون بمشاركة ممثل منطقة الباحة في المجلس، وسعادة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والأستاذ خالد بن صالح الزهراني مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة.
وأضاف الدكتور الخازم ان اللقاء يهدف الى بحث سبل تنشيط العمل التعاوني، ومناقشة العوائق والمشاكل التي تواجه التعاونيات بالمنطقة، وبحث سبل تشجيع انشاء جمعيات جديده في مجالات مختلفة.
كما تقدم الدكتور الخازم بشكره للمهندس سعيد جارالله على قبول الدعوة، نظرا لأهمية مشاركته في ابراز الفرص التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزارعة للجمعيات التعاونية الزراعية التي تشرف عليها الوزارة فنيا، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الفنية بين الوزارة ومجلس الجمعيات التي تتضمن تقديم مجلس الجمعيات التعاونية الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة، إضافة الى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.، وما نتج عن ذلك من بداية فعلية في هذه الشراكة حيث أسندت الوزارة مشروع المدرجات الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية من خلال المجلس والعمل الجاري لإسناد عدد من مشاريع الوزارة للمجلس للتنفيذ من خلال الجمعيات التعاونية.
وشكر الدكتور الخازم أيضا الأستاذ خالد الزهراني مدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة الذي يمثل الوزارة المشرفة على الجمعيات التعاونية على مشاركته المهمة حيث سيقوم بإيضاح التوجهات الجديد للوزارة من حيث التوسع في انشاء الجمعيات وتسهيل الإجراءات وآليات صرف الدعم الفني وغير ذلك.
واختتم الدكتور الخازم بأنه سيتم استعراض الخدمات التي يقدمها مجلس الجمعيات التعاونية للجمعيات المنتسبة له، بما في ذلك القروض التي تصل الى مليونين ريال، وسيتم رفع توصيات بجميع العوائق والمشاكل التي تواجه الجمعيات في الباحة، وسيقوم المجلس بالتواصل مع الجمعيات ومع الجهات ذات العلاقة لمحاولة حل هذه المشاكل والمعوقات

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