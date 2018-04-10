احدث الأخبار

“الهلال الأحمر” ينفذ برنامجا تدريبيا للقيادة الآمنة بتبوك
منطقة تبوك
 توقيع عقد شراكة مجتمعية بين “صحة تبوك” والجمعية الخيرية للرعاية الصحية “ورد”
منطقة تبوك
 إمارة جازان توضح : لم تصدر أي توجيهات بتعليق الدراسة بالمنطقة
منطقة جازان
 مجلس الجمعيات التعاونية يعقد لقاء تشاوري للجمعيات التعاونية بالباحة
منطقة الباحة
 إدارة “تعليم الجوف” تطبق الاختبارات الدولية “بيزا 2018”
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد افتتاح منتدى الطاقة المتجددة في محافظة البكيرية
منطقة القصيم
 فريق طبي بمستشفى حقل ينجح في استئصال كيس دموي من رحم مواطنة
منطقة تبوك
 ودّع “كلمات المرور” مع طرق التشفير البيومترية !
أبرز المواد
 أرامكو : جميع المنشآت في جازان تعمل على نحو آمن وطبيعي
أبرز المواد
 غارات للتحالف العربي على مواقع للقاعدة في حضرموت
أبرز المواد
 مسؤولون أمريكيون: التحول القطري تجاه إيران “خطير”.. أموال الدوحة ستذهب لحزب الله وأعوانه
أبرز المواد
 مهرجان تمور الجوف يعتمد مزاد يومي للتمور
منطقة الجوف
مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

أبرز المواد
“لا تعليق” … سيلفي لولي العهد وسعد الحريري وملك المغرب.. وآخر مع رئيس فرنسا في باريس

“لا تعليق” … سيلفي لولي العهد وسعد الحريري وملك المغرب.. وآخر مع رئيس فرنسا في باريس

أبرز المواد
بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

أبرز المواد
شاهد.. عملية هدم برج تنتهي بكارثة حقيقية

شاهد.. عملية هدم برج تنتهي بكارثة حقيقية

أبرز المواد

إمارة جازان توضح : لم تصدر أي توجيهات بتعليق الدراسة بالمنطقة

إمارة جازان توضح : لم تصدر أي توجيهات بتعليق الدراسة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=564915
جازان - المناطق :

تعقيباً على ما تم تداوله مساء أمس الثلاثاء في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من رسائل وتغريدات حول إيقاف الدراسة في التعليم العام والجامعي بمدينة جازان وعموم المحافظات بتوجيه من سمو أمير المنطقة.
أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان الأستاذ علي بن موسى زعله بأنه لم تصدر أي تعليمات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتعليق الدراسة لعدم توافر المبررات الموجبه من واقع التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة .
وأكد المتحدث الرسمي على متابعة سمو أمير المنطقة لأي مستجدات حول التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول الأمطار وتدفق السيول، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات متى تطلب الأمر ذلك حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

روابط ذات صلة

شظايا مقذوف حوثي يصيب مقيم بمحافظة ‏أحد المسارحة

شظايا مقذوف حوثي يصيب مقيم بمحافظة ‏أحد المسارحة
تزامناً مع زيارة ولي العهد .. “السكري وعلاقته بالفيروسات” حديث مبتعث جامعة جازان بفرنسا

تزامناً مع زيارة ولي العهد .. “السكري وعلاقته بالفيروسات” حديث مبتعث جامعة جازان بفرنسا
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف الفيفي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف الفيفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*