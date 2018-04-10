إمارة جازان توضح : لم تصدر أي توجيهات بتعليق الدراسة بالمنطقة

جازان - المناطق :

تعقيباً على ما تم تداوله مساء أمس الثلاثاء في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من رسائل وتغريدات حول إيقاف الدراسة في التعليم العام والجامعي بمدينة جازان وعموم المحافظات بتوجيه من سمو أمير المنطقة.

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان الأستاذ علي بن موسى زعله بأنه لم تصدر أي تعليمات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتعليق الدراسة لعدم توافر المبررات الموجبه من واقع التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة .

وأكد المتحدث الرسمي على متابعة سمو أمير المنطقة لأي مستجدات حول التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول الأمطار وتدفق السيول، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات متى تطلب الأمر ذلك حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.