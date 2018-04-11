توقيع عقد شراكة مجتمعية بين “صحة تبوك” والجمعية الخيرية للرعاية الصحية “ورد”

تبوك- تهاني الجهني:

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك برئاسة الدكتور/ ابراهيم التدلاوي ،ضمن الاتفاقيات التي تعتزم الشؤون الصحية إبرامها مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال، بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركة بين صحة تبوك ومكونات المجتمع، بما يحقق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين

وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات الصحية والتنسيق الطبي استنادا على مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمستفيدين،

واشار “التدلاوي” الى ان الشراكة تمكن من تقديم الخدمات الصحية والتثقيف الصحي للمجتمع وتدريب الكادر الصحي ، بالاضافة الى وجود قوافل صحية

يذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.