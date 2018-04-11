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“الهلال الأحمر” ينفذ برنامجا تدريبيا للقيادة الآمنة بتبوك

“الهلال الأحمر” ينفذ برنامجا تدريبيا للقيادة الآمنة بتبوك
http://almnatiq.net/?p=564922
تبوك - منى الريس:

اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بالتعاون مع الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي اليوم البرنامج التدريبي للقيادة الآمنة (EVOS ) بمشاركة 30 متدربا من منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الذي نفذ بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بتبوك نبيل العنزي أن البرنامج الذي استمر على مدى يومين يعد الأول من نوعه بعد اعتماد مركز تدريب القيادة الأمنة مشيراً إلى أنه يأتي في إطار التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة لرفع المستوى التدريبي والتثقيفي لجميع الممارسين الصحيين في القطاعين لضمان تقديم خدمات إسعافيه افضل .

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