لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية في شركة بوبا

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في كل من (الرياض وجدة).
وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
– مسؤول مبيعات الشركات – الرياض (Corporate Sales)
المتطلبات: مؤهل بكالوريوس من جامعة معترف بها مع 4 سنوات خبرة في مجال المبيعات الميدانية وإجادة اللغة الإنجليزية.
– مأمور اتصال أول – مركز الاتصال – جدة (Sr. Officer – Call Center)
المتطلبات: مؤهل بكالوريوس من جامعة معترف بها وإجادة اللغة الإنجليزية مع مهارات في التواصل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.
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