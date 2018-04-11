لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية في شركة بوبا

المناطق - الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في كل من (الرياض وجدة).

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– مسؤول مبيعات الشركات – الرياض (Corporate Sales)

المتطلبات: مؤهل بكالوريوس من جامعة معترف بها مع 4 سنوات خبرة في مجال المبيعات الميدانية وإجادة اللغة الإنجليزية.

– مأمور اتصال أول – مركز الاتصال – جدة (Sr. Officer – Call Center)

المتطلبات: مؤهل بكالوريوس من جامعة معترف بها وإجادة اللغة الإنجليزية مع مهارات في التواصل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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