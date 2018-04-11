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أمير تبوك يلتقي القنصل العام لجنوب افريقيا

أمير تبوك يلتقي القنصل العام لجنوب افريقيا
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المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهوريه جنوب افريقيا لدى المملكة شعيب كاسو والوفد المرافق له، الذي يزور منطقة تبوك حالياً.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر القنصل الجنوب أفريقي لدى المملكة شعيب كاسو عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك , مبدياً اعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

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