صحة تبوك تنظم الندوة السنوية الثالثة لعلم السموم والمخدرات

تبوك - علي العميري:

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بحضور مدير عام السموم بوزارة الصحة صباح اليوم الاربعاء الندوة السنوية الثالثة لعلم السموم والمخدرات والتي تنظمها مركز السموم والكيمياء الشرعية بصحة تبوك وذلك بمركز التدريب والمؤتمرات و تستمر لمدة يومين ويشارك فيها نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وهي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ب12 ساعة تعليم مستمر وتستهدف العاملين في المستشفيات من اطباء وصيادلة واخصائي مختبرات والعاملين في مراكز السموم والمختصين من الجهات الأمنية ذات العلاقة.

واكد مدير صحة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ان وزارة الصحة تولي اهتماما بتوفير احدث الاجهزة والتقنيات للكشف عن السموم وعن المواد الكيميائية وذلك بتدريب العاملين في هذا القطاع واطلاعهم اهم المستجدات في مجال السموم.

مبينا اهمية المركز وارتباطه المباشر مع القطاعات الامنية والعسكرية وبنوك الدم كما سيكون هناك تبادل خبرات مع مراكز مراقبة السموم العالمية والمحلية خلال هذه الندوة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في الندوة .