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معلم و 3 طلاب من الطائف يحصدون المراكز الأولى في مسابقة “تدبر” على مستوى المملكة

معلم و 3 طلاب من الطائف يحصدون المراكز الأولى في مسابقة “تدبر” على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=564970
الطائف _ عادل الزهراني

حصد وفد تعليم الطائف المشارك في مسابقة القرآن الكريم والحديث النبوي “تدبر” مراكز متقدمة على مستوى المملكة وذلك في حفل اختتام فعاليات مسابقات “تدبر” الوزارية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما التي أقيمت اليوم بفندق هيلتون  ورعاها نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى المشرف العام على مركز الوعي الفكري الدكتور مرزوق الرويس. حيث حقق الطالب حسان الذيابي المركز الأول على مستوى المملكه في مسابقة (الحديث) النبوي ، كما حقق الطالب راكان الذيابي المركز  الاول على مستوى المملكه في مسابقة السيرة النبوية. وحصد الطالب عبدالمجيد البقمي المركز الثاني على مستوى المملكه في مسابقة القرآن الكريم الفرع الرابع ، فيما كان المركز الثالث على مستوى المملكه في مسابقة (القرآن الكريم) الفرع الثالث من نصيب المعلم يوسف الوعيل. وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي بما حققه طلاب الطائف من نتائج مشرفة في هذه المسابقة والتي تضاف الى إنجازات تعليم الطائف ، مؤكدا ان ذلك كان ثمرة لجهود متميزة بذلت من إدارة التوعية الاسلامية ومدارس الطلاب وكذلك أسرهم . وقدم النفيعي شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي وكذلك لمدير إدارة التوعية الاسلامية الاستاذ سعود الشريف وزملائه على ما قدموه من جهود مشكوره نحو الطلاب أوصلتهم الى منصات التتويج . كما قدم شكره وتهنئته للطلاب الفائزين على ما حققوه من مراكز متميزة في المسابقة والشكر موصول لمدارس الطلاب على الرعاية والاهتمام والدعم متمنيا للجميع المزيد من الابداع والتميز.

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