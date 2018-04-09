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المجلس البلدي في طريف يعقد جلسته 34

المجلس البلدي في طريف يعقد جلسته 34
http://almnatiq.net/?p=564977
المناطق _ خالد الضبيبي

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية  جلسته رقم 34 خلال دورته الثالثة ، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة من الأعضاء واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها ،

و اتخذ المجلس القرارات التالية :

– قرر المجلس أن تقوم لجنة الاستثمار مع مندوب قسم الاستثمار بالبلدية بإعداد تقرير عن الأراضي الاستثمارية المسلمة للمستثمرين والغير قائمة .
– وافق المجلس على الرفع للبلدية لإعفاء المستثمرين من الإيجار حتى وصول الخدمات إليهم وتمكينهم من الأراضي .
– قرر المجلس البلدي الرفع للبلدية للسماح لمن لدية رخصة نقليات بتجديده لمدة سنة واحدة إلى حين توفر الاشتراطات اللازمة .
– قرر المجلس البلدي الموافقة على تطوير الأحياء وانشاء حي نموذجي حسب الآلية المقدمة من المهندس عودة بن خلف العنزي .
– كما قرر المجلس بعدم تجديد رخص المحلات في شارع أم المؤمنين عائشة إلا بعد تحسين و تجميل واجهات المحلات بالأرصفة والإنارة وتوجيه البلدية بالتعاقد مع مكتب هندسي لدراسة وإيجاد حلول تطويرية للشارع.

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