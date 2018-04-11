بلدية القطيف تضبط ٣٦ شاحنة مخالفة تنهل الرمال

المناطق _ القطيف

تمكنت بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع شرطة محافظة القطيف، مؤخرا، من ايقاف ٣٦ شاحنة، تنهل الرمال؛ في منطقة أبو معن غرب محافظة القطيف، وذلك ضمن الحملات التي تُنَفّذها لمداهمة مواقع التعدي على الرمال التي تم تحديدها.

وكشفت أن فرقة من البلدية، بالتعاون مع شرطة محافظة القطيف، توجّهت، إلى موقع في منطقة أبو معن غرب محافظة القطيف، حيث تمّت مداهمة الموقع على الفور، وضبط 36 شاحنة تقوم بعملية سرقة الرمال.

وأشارت إلى أنه تم ضبط جميع المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات والمعدات عبر شرطة المحافظة، وذلك لتطبيق أقصى العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، والزامهم بإعادة تسويه المواقع بالإضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء، وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في هذا الشأن.

وأكدت على عدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، وعدّت هذا النهل تعديا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، و أنها تبذل جهوداً كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.