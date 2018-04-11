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أمانة الاحساء .. إزالة 6355 لوحة دعائية مخالفة ورفع 70 مركبة ” تالفة “

أمانة الاحساء .. إزالة 6355 لوحة دعائية مخالفة ورفع 70 مركبة ” تالفة “
http://almnatiq.net/?p=564992
المناطق _ الاحساء

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة وتواصلاً لتنفيذ خطط إزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن المبادرة الوزارية ، قامت خلال الأسبوع الماضي بإزالة عناصر تشوهات البيئة في المدن والبلدات وشمل ذلك إزالة ( 6355 لوحة دعائية عشوائية مخالفة ، الكتابات المُشوهه للمظهر العام بمامجموعه 394 مترمربع ، رفع 70 مركبة ” تالفة – مهملة ” ) .

وأشار بووشل الى ان الجهود مستمرة لإزالة المظلات العشوائية في الاحياء والطرقات وماتحدثه من تشويه بصري وانعكاسات سلبية على البيئة ، مشيراً الى ان الازالة تتم وفق إجراءات مرحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبدأ بالاشعار بالمخالفة وصولاً للخطوة الأخيرة والتي تتم فيها الازالة .

وشدد بووشل على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في المحافظة على البيئة من عناصر التشويه البصري والاسهام ايجاباً في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة ، لافتاً الى انه سيتم  تطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة الوزارية بحق المخالفين .

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