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مدير عام تعليم الرياض يتفقّد مدارس “PISA” ويشيد بالجهود المبذولة

مدير عام تعليم الرياض يتفقّد مدارس “PISA” ويشيد بالجهود المبذولة
http://almnatiq.net/?p=565001
المناطق _ الرياض

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، اليوم (الأربعاء 25 رجب 1439هـ) مدارس المنهل الثانوية، ضمن جولته التفقدية للمدارس المعتمدة لاختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، يرافقه مدير مكتب تعليم الشمال، سلمان الحميدي، والمشرف العام على مدارس المنهل، عبدالعزيز الفهد، وعدد من القيادات التربوية.

ووجّه مدير عام تعليم الرياض مديري المكاتب التعليمية والمشرفين وقادة المدارس المختارة عشوائيًا لتطبيق البرنامج في الرياض، بتسخير كافة الإمكانات للطلبة، وتهيئتهم، والالتزام بضوابطه ومعاييره الدولية، وإبراز صورة حضارية للتعليم في المملكة العربية السعودية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الذي راهن أن يكون التعليم في السعودية ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا على مستوى العالم.

ونوه “الوهيبي” بحرص واهتمام وزير التعليم وتوجيهاته بمتابعة الاستعدادات للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة، وتذليل الصعوبات والعقبات أمام المراقبين والمشرفين والمدارس والطلاب، مثمنًا الجهود الميدانية المتميزة للقائمين على البرنامج، الذين سخّروا وقتهم وجهدهم لإنجاحه، وتحقيق أعلى درجات الانضباط فيه.

من جانبه، أوضح مدير مكتب تعليم الشمال، سلمان الحميدي، أن (68) طالبًا تم اختيارهم عشوائيًا لدخول اختبار (PISA)، يمثّلون مدرستن تابعتين للمكتب، هما: التربية النموذجية والمنهل الأهلية.

وقال “الحميدي” إنّ المكتب خصص مشرفين لكل مدرسة، أحدهما مشرف منسّق، والآخر مشرف مطبّق، لتهيئة الطلاب ومتابعة الجهيزات له، إضافة للتوعية بالاختبار والبرنامج، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراء اختبارات تجريبية لقياس استعداد المدارس، وكسر حاجز الرهبة لدى الطلبة، مشيدًا بتفاعل أولياء الأمور، بشكل عام، مع البرنامج.

بدوره، عبّر المشرف العام على مدارس المنهل، عبدالعزيز الفهد، عن سعادته باختيار المدارس لتطبيق البرنامج عليها، مبينًا أنّها خطوة تدفع بالتعليم إلى الأمام، وتعطي مقياسًا مهمًا تبنى عليه الخطط والبرامج.

وشكر “الفهد”، مدير عام التعليم على حرصه ومتابعته الميدانية وتحفيزه لأبنائه الطلبة، والوقوف على احتياجاتهم بنفسه، ما سيكون له أثر بالغ في نفوسهم وتحصيلهم.

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