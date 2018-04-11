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حفل التخرج الثالث عشر بكلية المجتمع بالدمام الثلاثاء

حفل التخرج الثالث عشر بكلية المجتمع بالدمام الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=565014
المناطق _ الدمام

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية تحتفل كلية المجتمع بالدمام – التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن – بتخريج الـدفعـة الثالثـة عشـرة مـن طـلابها وذلك فـي تمام الساعـة الثامنة مـن مسـاء يوم الثلاثاء القادم (1 شعبان 1439هـ الموافـق 17 أبريـل 2018 م ) في مقـر الكلية بمدينة الـدمام .

وبهـذه المناسبـة عبـر معـالي الدكتور خـالـد بن صالـح السلطان مديـر جامعـة الملك فـهـد للبتـرول

والمعادن عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة والكلية برعاية سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز حفل تخرج طلاب الكلية، وقال إن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحظى بدعم مستمر وتقدير بالغ من سموه الكريم باعتبارها صرحا علميا عالميا، مؤكدا إن سموه ــ حفظه الله تعالى ــ يحرص أشد الحرص على استمرار تميّـز الجامعة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وأكد د. السلطان إن اهتمام أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز و نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز بالجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية في المنطقة الشرقية ينبثق من الاهتمام الكبير الذي يلقاه التعليم بمختلف مؤسساته من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله تعالى ورعاهما.

وقال إن هذا الاهتمام من شأنه أن يضع المؤسسات التعليمية ومنسوبيها من أساتذة وطلاب وموظفين أمام مسؤولياتهم الوطنية المتمثلة في توظيف كافة الإمكانات وتسخير المستجدات    العلمية والتقنية والبحثية في تعزيز التنمية الصناعية والحضارية التي يشهدها وطننا الغالي مع المحافظة على قيم الإسلام النبيلة ووحدة الصف وصون المكتسبات الوطنية.

     وعبر د. السلطان عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على اهتمامه بالجامعـة ومناشطها المختلفـة.

وأشاد معالي مدير الجامعة بكلية المجتمع بالدمام مؤكداً أنها كلية متميزة ورائدة لهذا النوع من التعليم الجامعي المتوسط، مشيراً إلى أنها تحقق أهدافها في مجال التأهيل العلمي والتدريب العملي لطلابها مما عزز سمعة خريجيها في مختلف الشركات وجهات التوظيف وكذلك في الأوساط الأكاديمية.

وأوضح د. السلطان أن الكلية تسير على نفس نهج الجامعة مستفيدة من تجربتها الطويلة وخبراتها التراكمية في التعليم وخدمة المجتمع، مشيرا إلى حرص الكلية الشديد على توافق برامجها الأكاديمية مع احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية.

  وأكد معاليه أن الكلية تخرج الكوادر المؤهلة علميا ومهنيا لسد هذه الاحتياجات، مشيرا إلى أن الكلية تتمتع بمرونة كبيرة في فتح برامج تعليمية جديدة كلما دعت الحاجة لذلك من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية.

من جانبه أعـرب عميد كلية المجتمع بالدمام د. هيثم بن محمد باحيدرة عن سروره وكافة منسوبي الكلية برعاية سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز حفل التخرج وقال إنها لفتة كريمة من سموه ورعاية مباركة وتشجيع للخريجين ومشاركة لهم ولأولياء أمورهم وللكلية في فرحة التخرج.

وأشاد عميد الكلية بالمستوى العلمي والمهني للخريجين وقال إنهم تلقوا تعليماً نوعيا مكثفا وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية التي تطبق في الكليات والجامعات العالمية المماثلة، مشيراً إلى أن الكلية تركز في جميع برامجها التعليمية على التوازن بين النظرية والتطبيق بهدف تخريج الكوادر المؤهلة لمباشرة مهام الأعمال المختلفة في الشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بكل كفاءة واقتدار.

وأكد د. باحيدرة إن الكلية استطاعت ولله الحمد أن تختط لها منهجية جديدة في التعليم الجامعي المتوسط تلبي احتياجات سوق العمل المحلية وتركز على إتقان الأعمال المهنية التخصصية بشكل يؤهل خريجيها للمنافسة في سوق العمل المحلية.

وقال إن من أهم سمات العملية التعليمية في كلية المجتمع بالدمام التركيز على الطالب باعتباره أساس العملية التعليمية ومحورها، مع ترسيخ أخلاقيات المهن والتأكيد على أهمية الانضباط واحترام الأنظمة والعمل بروح الفريق وإشاعة التعاون والتفاهم في بيئة العمل، مع المحافظة على ثقافة التميز التي تلتزم بها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والكليات التابعة لها.  

وقال إن الكلية تقدم ستة برامج أكاديمية وهي برنامج المحاسبة، وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمـداد، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج تقنية السلامة.

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