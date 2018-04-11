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سمو ولي العهد يغادر باريس مختتماً زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية

سمو ولي العهد يغادر باريس مختتماً زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=565019
المناطق _ واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باريس اليوم مختتماً زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية.
وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته المطار صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري، ورئيس منطقة لوبورجي باتريك لابوز، ومندوب المملكة في اليونيسكو الدكتور إبراهيم البلوي وعدد من المسؤلين في السفارة.

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