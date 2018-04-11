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مصرع سيده على يد زوجها بالخفجي

مصرع سيده على يد زوجها بالخفجي
http://almnatiq.net/?p=565022
الخفجي - سطام الفروان
لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بالخفجي بسبب خلاف شخصي حيث أطلق النار عليها من سلاح صيد بحوزته
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الرابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء الموافق 1439/7/25 تبلغت شرطة محافظة الخفجي باتصال هاتفي من مواطن ثلاثيني مخبرا عن نشوب خلاف بينه وبين زوجته وقيامه بإطلاق النار تجاهها وإصابتها من سلاح صيد بحوزته مما أسفر عنه مقتلها وذلك بداخل منزلهما .
و باشر المختصون بالشرطة الإنتقال إلى الموقع وإجراءات جمع الإستدلال اللازمة للحادثة ، حيث عثر على الزوجة وهي مواطنه ثلاثينية متوفاة وقد تعرضت لإطلاق النار وتم ضبط الزوج وإيقافه تمهيدا لإحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة  .

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