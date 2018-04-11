أمانة الشرقية تستعرض عددا من الفرص الإستثمارية في لقاء الثلاثاء بالجبيل

المناطق _ الجبيل

استعرضت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات عددا من الفرص الاستثمارية في عدد من محافظات المنطقة الشرقية ابرزها محافظة الجبيل وذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقدته غرفة الشرقية بفرعها بمحافظة الجبيل مساء امس الثلاثاء 10 ابريل 2018.

وافتتح عضو مجلس الادارة سعدون بن خالد الخالدي اللقاء الذي شهد حضورا لافتاً من المسؤولين وقطاع الاعمال والمهتمين بكلمة اكدفيها على حرص الغرفة على عقد اللقاءات التي تجمع قطاع الاعمال مع المسؤولين في الادارات الحكومية التي تهتم في ابراز الفرص الاستثمارية التي تقدم الخدمات التطويرية للمحافظة وتسهم في تطوير اداء قطاع الاعمال.

وقال الخالدي بان لقاء الثلاثاء بالجبيل يعتبر منبرا هاما للمسؤولين في القطاعات الحكومية والاهلية المختلفة، حيث يسعى لتحقيق عدد من الاهداف ابرزها التواصل البناء بين تلك القطاعات ورجال الاعمال، وايضا تحقيق مستوى عالي من الشراكة بين الطرفين فيما يخدم المحافظة ويسعى الى تطويرها.

من جانبه استعرض المهندس منصور بن عميد البلوي مدير الاستثمار التجاري بأمانة المنطقة الشرقية الخدمات التي تقدمها الأمانة والتي تحضى بحرص وتوجيهات سمو امير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله، ومتابعة من معالي امين الشرقية، والتي تأتي في إطار التسهيل في تقديم الخدمات التي من الممكن ان يستفيد منها قطاع الاعمال لدعم رواد الاعمال والمستثمرين من الجنسين والحرص على تنمية المنطقة وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في محافظات الدمام والخبر والظهران والجبيل انطلاقا من رؤيتها في ان تكون ادارة استثمارية متميزة على المستوى الاقليمي تساهم في تعزيز التكامل والشراكة مع القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي لتحقيق ايراد متوازن مع رفاهية المواطنين.

وقال المهندس نايف الدويش مدير بلدية الجبيل بان الامانة تسعى في رسالتها الى الارتقاء باليات ادارة الاستثمارات وتقديم خدمات متميزة من خلال التخطيط لبرامج الاستثمارات وتطبيق افضل الممارسات للمقاييس العالمية والمساهمة في النهضة الحضارية للمنطقة الشرقية، من خلال تحقيق البيئة المحفزة والخدمات التي تقدم للمستفيدين عن بعد وثبات الاسعار ، والعقود الموحدة، ودعم الخدمات، وتنمية المنطقة ، والانشطة المتنوعة.

واشار الى ان استثمارات امانة المنطقة تكمن في توافر بيانات دقيقة عن المواقع الاستثمارية، وتوفير الدراسات والتحليلات للمشاريع الاستثمارية ودراسات الجدوى لها، والعمل على توفر وتنوع المشاريع الاستثمارية من حيث الانشطة والمواقع، مؤكدا بان خصائص الاستثمار الامثل مع خدمات الامانة تتمثل بالاستثمار طويل المدى، ومنح التسهيلات في استخراج الرخص البلدية وخدمات السداد، وعرض الفرص الاستثمارية عبر التطبيقات والمنصات الالكترونية.

وبين فريق الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بان الامانة تقدم العديد من الخدمات الالكترونية التي تخدم هذا التوجه ومنها : شراء الكراسة، والتجديد والخريطة الاستثمارية والاطلاع على الفرص.

وتخلل اللقاء عرضا للفرص الاستثمارية في الجبيل مثل مشروع قرية الصيادين، وفرصاً في منطقة قلب الدمام، وسوق الخضار في الخبر وبعض احياءها، وبعض مخططات الانشطة التجارية في الظهران. وفي الختام كرم عضو مجلس الادارة سعدون الخالدي المهندس منصور البلوي بدرع تذكاري.