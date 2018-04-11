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عقد إجتماع مدراء إدارات التغذية بالمديريات الصحية بالمناطق بأبها

عقد إجتماع مدراء إدارات التغذية بالمديريات الصحية بالمناطق بأبها
http://almnatiq.net/?p=565039
المناطق _ابها

رعى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان الاجتماع العاشر لمدراء إدارات التغذية بالمملكة وذلك بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري بن أحمد الدخيل  والمنعقد في مدينة أبها .

وقد استهل مدير إدارة التغذية بصحة عسير الاستاذ عبدالله بن سعيد العواشز عبر خلالها عن بالغ سعادته بإستضافة صحة عسير لعقد الاجتماع لمناقشة المستجدات والافكار المتعلقة بتطوير خدمات التغذية واستعراض أهم الاحصاءات والبيانات والتجارب والتوصيات  في إطار جهود الإدارة العامة للتغذية.

بعد ذلك قدم المشرف العام على الادارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري بن حمد الدخيل كلمة شكر فيها صحة المنطقة على تدشين العيادة الطبية المتنقلة  كأول عيادة تغذية علاجية على مستوى صحة المناطق .

ثم القى راعي الحفل الدكتور محمد بن علي الهبدان كلمة رحب فيها  بالحضور متطلعاً أن يحقق هذا الاجتماع الهدف المنشود وتجاوز كافة العقبات التي تواجه أعمال إدارة التغذية اليومية مقدراً لمن أتاح لصحة عسير استضافة هذا الاجتماع المبارك.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى ال شايع مشيراً بأنه تم مناقشة توصيات الاجتماع السابق (التاسع) ومستجدات مشاريع ومبادرات الادارة العامة للتغذية وعرض مؤشرات الاداء والاحصائيات التغذوية .

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