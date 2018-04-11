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بيان من الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية

بيان من الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=565042
المناطق _ واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 25 / 7 / 1439هـ الموافق 11 / 4 / 2018م إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها جلالة ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس، ودولة رئيس الوزراء السيد مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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