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لتخفيف قوائم الانتظار لعمليات مرضى العيون بصحة القنفذة ..

شراكة بين “الصحة” و “زمزم” لإطلاق حملة “نور 2” للعيون تخدم ٤٦٧ مريضا

شراكة بين “الصحة” و “زمزم” لإطلاق حملة “نور 2” للعيون تخدم ٤٦٧ مريضا
http://almnatiq.net/?p=565045
القنفذة - محمد الغبيشي
تم توقيع اتفاقية  مؤخرا بين صحة القنفذة  وجمعية زمزم
وذلك لتخفيف قوائم الانتظار لعمليات مرضى العيون    وبلغ عددهم  ٤٦٧ مريضا  وسيتم التعاون بين الطرفين  لتسهيل كافة المتطلبات لاتمام وانجاح  هذة الحملة  وعقد عدة اجتماعات بين الطرفين  لترتيب وتيسير  هذا الحمله

والجدير  بالذكر  ان صحة القنفذة نفذت حملة سابقة  (نور1 ) في  مجال طب  العيون  واستفاد منها    ٢١٥ مريض بفريق عمل  من صحة القنفذة بقيادة  استشاري  جراحة العيون د  حسن الطويل

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